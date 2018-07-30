Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Александр Расторгуев
Aleksandr Rastorguyev
Дата рождения
26 июня 1971
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
30 июля 2018
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Ростов-на-Дону, Россия
Популярные фильмы
7.6
Хозяин оленей
(2018)
7.2
Я тебя люблю
(2010)
6.4
Мой друг Борис Немцов
(2015)
7.6
Хозяин оленей
How Big Is the Galaxy?
анимация, документальный
2018, Россия / Эстония
6.4
Мой друг Борис Немцов
My Friend Boris Nemtsov
документальный
2015, Россия
Норильск. От первого лица
документальный
2015, Россия
6.4
Я тебя не люблю
Ya tebya ne lyublyu
мелодрама
2012, Россия
7.2
Я тебя люблю
Ya tebya lyublyu
документальный
2010, Россия
6.3
Жар нежных. Дикий пляж
Zhar nezhnykh. Dikiy, dikiy plyazh
документальный
2005, Германия / Россия
