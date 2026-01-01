Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Проект Ним

Награды и номинации фильма Проект Ним 2011

BAFTA 2012 BAFTA 2012
Best Documentary Film
Номинант
 Best Documentary Film
Номинант
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Мировое кино - документальный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Номинант
