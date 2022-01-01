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Проект Ним
Кадры из фильма «Проект Ним»
Project Nim
Проект Ним
2011 / Великобритания
Трейлер
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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