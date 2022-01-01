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Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры
Киноафиша Фильмы Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры, 2011: актеры и роли
Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры 2011 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг МакКолл
В ролях
Мартин Скорсезе Мартин Скорсезе Martin Scorsese Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Чарлтон Хестон Charlton Heston Джек Кардифф Jack Cardiff Лорен Бэколл Lauren Bacall Ким Хантер Kim Hunter Джон Миллз John Mills Фредди Фрэнсис Freddie Francis
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