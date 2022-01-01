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Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры
Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры, 2011: актеры и роли
Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff
Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры
2011 / США
Трейлер
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг МакКолл
В ролях
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Чарлтон Хестон
Charlton Heston
Джек Кардифф
Jack Cardiff
Лорен Бэколл
Lauren Bacall
Ким Хантер
Kim Hunter
Джон Миллз
John Mills
Фредди Фрэнсис
Freddie Francis
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