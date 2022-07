1 Paradise City Томас Круз / Axl Rose 3:42

2 Sister Christian / Just Like Paradise / Nothin' But a Good Time (Medley) Russell Brand, Алек Болдуин, Julianne Hough, Diego Boneta / Rikki Rockett 5:42

3 Juke Box Hero / I Love Rock 'n' Roll (Medley) Russell Brand, Алек Болдуин, Julianne Hough, Diego Boneta / Michael Jones 2:23

4 Hit Me With Your Best Shot Catherine Zeta-Jones 2:29

5 Waiting for a Girl Like You Julianne Hough, Diego Boneta / Michael Jones 3:25

6 More Than Words / Heaven (Medley) Julianne Hough, Diego Boneta / Nuno Bettencourt 3:08

7 Wanted Dead or Alive Томас Круз, Julianne Hough / Richie Sambora 4:20

8 I Want to Know What Love Is Томас Круз, Malin Akerman / Michael Jones 3:32

9 I Wanna Rock Diego Boneta / Dee Snider 2:26

10 Pour Some Sugar On Me Томас Круз / Steve Clark 3:13

11 Harden My Heart Mary J. Blige, Julianne Hough / Marvin Ross 2:40

12 Shadows of the Night / Harden My Heart (Medley) Mary J. Blige, Julianne Hough / Marvin Ross 1:57

13 Here I Go Again Mary J. Blige, Julianne Hough, Томас Круз, Пол Джиаматти, Diego Boneta / David Coverdale 3:07

14 Can't Fight This Feeling Алек Болдуин, Russell Brand / Kevin Cronin 3:05

15 Any Way You Want It Mary J. Blige, Julianne Hough, Constantine Maroulis / Steve Perry 2:32

16 Undercover Love Diego Boneta / Savan Kotecha 3:06

17 Every Rose Has Its Thorn Mary J. Blige, Julianne Hough, Томас Круз, Diego Boneta / Rikki Rockett 2:57

18 Rock You Like a Hurricane Julianne Hough, Томас Круз / Rudolf Schenker 2:40

19 We Built This City / We're Not Gonna Take It (Medley) Russell Brand, Catherine Zeta-Jones 2:18