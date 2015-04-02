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Рок на века
Отзывы о фильме «Рок на века»
Rock of Ages
Рок на века
2012 / США
Трейлер
7.9
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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CatherineERa
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Мюзикл очень понравился!!! Хотя я, прочитав отзывы выше, шла на него без особых ожиданий. Хотелось просто отключить голову, отдохнуть и хоть какого-то позитива :)
Удалось и отдохнуть и набраться позитива, дааа ✊
Местами кино "провисает", ну то есть для меня были скучноватые моменты. Конечно, много штампов, и сюжет достаточно предсказуем (хотя были и крутые моменты!), но стоит посмотреть ради красивой картинки, отжигающих актеров, красивых главных героев и необычного амплуа Тома Круза :)
И стоит посмотреть ради концовки, которая очень порадовала. Вышла из зала с поющим сердцем, на душе так легко и радостно было ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Supersonic83
2 апреля 2015, 12:51
Вот что хочу сказать об этом фильме. Несмотря на ужасную игру отдельных актёров, простенький сюжет, нелепую и не вызвавшую эмоций историю любви с первого взгляда фильм мне понравился!!! Всё здесь решает музыка - она великолепна!!! Пришёл домой, скачал из инета саундтрек к фильму. Слушаю его и прусь!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Удалось и отдохнуть и набраться позитива, дааа ✊
Местами кино "провисает", ну то есть для меня были скучноватые моменты. Конечно, много штампов, и сюжет достаточно предсказуем (хотя были и крутые моменты!), но стоит посмотреть ради красивой картинки, отжигающих актеров, красивых главных героев и необычного амплуа Тома Круза :)
И стоит посмотреть ради концовки, которая очень порадовала. Вышла из зала с поющим сердцем, на душе так легко и радостно было ✊
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