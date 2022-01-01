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Солино
Киноафиша Фильмы Солино Солино, 2002: актеры и роли
Solino Солино 2002 / Германия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Солино, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фатих Акин Фатих Акин Fatih Akin
В ролях
Кристиан Таше Christian Tasche Барнаби Мечурат Barnaby Metschurat Тициана Лодато Тициана Лодато Tiziana Lodato Антонелла Аттили Антонелла Аттили Antonella Attili Мориц Бляйбтрой Мориц Бляйбтрой Moritz Bleibtreu Анника Шмитц Патриция Циолковска Мишель Раньери Сезаре Меле
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