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Вокруг Света за 80 дней
Вокруг Света за 80 дней, 1956: актеры и роли
Around the World in Eighty Days
Вокруг Света за 80 дней
1956 / США / Великобритания
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Вокруг Света за 80 дней, 1956: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Андерсон
Michael Anderson
В ролях
Кантинфлас
Cantinflas
Финлэй Карри
Finlay Currie
Роберт Морли
Robert Morley
Рональд Сквайр
Ronald Squire
Бейзил Сидни
Ноэл Коуард
Джон Гилгуд
John Gielgud
Тревор Ховард
Trevor Howard
Фрэнк Синатра
Frank Sinatra
Ширли МакЛэйн
Shirley MacLaine
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Одна
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