Фильмы
Милый сэр
Награды и номинации фильма Милый сэр
Награды и номинации фильма Милый сэр 1958
Золотой глобус 1959
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Film from any Source
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
Best British Screenplay
Номинант
