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Неустойчивое равновесие
Киноафиша Фильмы Неустойчивое равновесие Неустойчивое равновесие, 1973: актеры и роли
A Delicate Balance Неустойчивое равновесие 1973 / США / Канада / Великобритания
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Неустойчивое равновесие, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Ричардсон Tony Richardson
В ролях
Кэтрин Хепберн Кэтрин Хепберн Katharine Hepburn Пол Скофилд Paul Scofield Ли Ремик Ли Ремик Lee Remick Кейт Рид Джозеф Коттен Joseph Cotten
Одна
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