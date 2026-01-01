Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Формула Награды и номинации фильма Формула

Награды и номинации фильма Формула 1980

Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая операторская работа
Номинант
Золотая малина 1981 Золотая малина 1981
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
