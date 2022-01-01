Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Формула Формула
Киноафиша Фильмы Формула Формула, 1980: актеры и роли
The Formula Формула 1980 / США / Германия
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Формула, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Г. Эвилдсен Джон Г. Эвилдсен John G. Avildsen
В ролях
Джордж К. Скотт Джордж К. Скотт George C. Scott Марлон Брандо Марлон Брандо Marlon Brando Марта Келлер Marthe Keller Джон Гилгуд Джон Гилгуд John Gielgud Беатрис Стрэйт Беатрис Стрэйт Beatrice Straight
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Приложение киноафиши