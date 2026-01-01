Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Оглянись во гневе

Награды и номинации фильма Оглянись во гневе 1959

Золотой глобус 1960 Золотой глобус 1960
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best British Actor
Номинант
 Лучший британский фильм
Номинант
 Best British Screenplay
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
