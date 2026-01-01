Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Бекет
Награды и номинации фильма Бекет
Награды и номинации фильма Бекет 1964
Оскар 1965
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1965
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Best British Costume (Colour)
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Best British Art Direction (Colour)
Победитель
Лучший британский фильм
Номинант
Best British Screenplay
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Best British Actor
Номинант
