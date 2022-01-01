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Мозговой штурм
Мозговой штурм, 1983: актеры и роли
Brainstorm
Мозговой штурм
1983 / США
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Мозговой штурм, 1983: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дуглас Трамбалл
Douglas Trumbull
В ролях
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Натали Вуд
Natalie Wood
Луиза Флетчер
Louise Fletcher
Клифф Робертсон
Cliff Robertson
Джордан Кристофер
Дональд Хоттон
Donald Hotton
Алан Фьюдж
Alan Fudge
Джо Дорси
Joe Dorsey
Билл Мори
Bill Morey
Джейсон Ливли
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