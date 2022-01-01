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Охотники за скальпами
Киноафиша Фильмы Охотники за скальпами Охотники за скальпами, 1968: актеры и роли
The Scalphunters Охотники за скальпами 1968 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Охотники за скальпами, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Поллак Сидни Поллак Sydney Pollack
В ролях
Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Шелли Уинтерс Shelley Winters Телли Савалас Telly Savalas Осси Дэвис Ossie Davis Дэбни Коулмен Dabney Coleman
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