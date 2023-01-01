Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Малышка на драйве"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бродвейская мелодия 40-х
Бродвейская мелодия 40-х, 1940: актеры и роли
Broadway Melody of 1940
Бродвейская мелодия 40-х
1940 / США
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Бродвейская мелодия 40-х, 1940: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Норман Таурог
Norman Taurog
В ролях
Фред Астер
Fred Astaire
Элеанор Пауэлл
Eleanor Powell
Джордж Мерфи
George Murphy
Фрэнк Морган
Frank Morgan
Флоренс Райс
Florence Rice
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Кукла. Реинкарнация зла
Отзывы
2023, Таиланд, ужасы, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Происходящее с Алисой Тепляковой шокировало народ: вот что выдумал ее отец
В СССР брезгливых не было: сцена из советского кинохита шокировала молодежь
Петрова из «Приключений Петрова и Васечкина» в седом толстяке не узнать: посмотрите сами
Пробирает до мурашек: внешность звезды «Перевала Дятлова» вызвала переполох в Сети
Честное фото Эвелины Бледанс вызывает оторопь: возраст скрыть не удалось
Пухляшку после «Модного приговора» не узнать: преображение понравится не всем
Венца из «Дома-2» возненавидели три красавицы-жены: причина в одном
Главная бабушка СССР оказалась не такой, как на экране: вот что она скрывала
А как же обязательства? Мисс Россию Линникову раскритиковали из-за отъезда в США
Всего 3 женских имени, обладательницы которых притягивают успешных мужчин: вы среди них?
ДНК-тест не нужен: внуков Юрия Никулина узнают издалека
Тест: каким животным вы становитесь в постели?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить