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Потому что мы этого достойны!

Viktor and Rolf: Because We're Worth It! 18+
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О фильме

Режиссер «преследовал» прославленный голландский дизайн-дуэт в течение года. Фильм демонстрирует публичный и скрытый от глаз гостей, сидящих в первых рядах у подиума, миры, позволяя яснее понять амбиции героев. Мы видим, как Viktor & Rolf лично с немалой долей перфекционизма принимают участие во всех этапах - начиная от подбора ткани для коллекции до планирования рекламной компании для нового парфюма, ничего не пуская на самотек. Также прозрачными становятся внутренние правила и методы, на которых основана и успешно существует эта особая коллаборация двух чрезвычайно талантливых людей.

Страна Нидерланды
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 22 января 2006
Дата выхода
22 января 2006 Гонконг
Производство Submarine
Другие названия
Viktor and Rolf: Because We're Worth It!, 買起Viktor & Rolf
Режиссер
Фемке Уолтинг
Все актеры и съемочная группа
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Последний налет 6.1
Последний налет (2014)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
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