Режиссер «преследовал» прославленный голландский дизайн-дуэт в течение года. Фильм демонстрирует публичный и скрытый от глаз гостей, сидящих в первых рядах у подиума, миры, позволяя яснее понять амбиции героев. Мы видим, как Viktor & Rolf лично с немалой долей перфекционизма принимают участие во всех этапах - начиная от подбора ткани для коллекции до планирования рекламной компании для нового парфюма, ничего не пуская на самотек. Также прозрачными становятся внутренние правила и методы, на которых основана и успешно существует эта особая коллаборация двух чрезвычайно талантливых людей.
|22 января 2006
|Гонконг