Английская балерина Марго Фонтейн (1919 - 1991) станцевала этот спектакль в возрасте 43 лет в паре с 24-летним Нуриевым (1938 - 1993) только-только покинувшим СССР. Многие считали, что лучшая пора балерину уже миновала, но они ошибались, так как вместе они стали сенсацией, всколыхнувшей мир, единым балетным целым. Их взаимоотношения на сцене и за сценой волновали публику, а спектакли сопровождались бесчисленными вызовами, овацией, морем цветов. Их самыми известными спектаклями стали «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро» и «Корсар».
Джон Ланчбери (1923 - 2003), дирижер и аранжировщик был необыкновенно продуктивной фигурой в балетном мире. В качестве аранжировщика он сотрудничал с хореографами, подобными Фредерику Аштону, компилируя партитуры наиболее популярных балетов второй половины 20 столетия. Он следовал правилу, что дирижер должен знать партитуру наизусть, чтобы свободно сопровождать танцовщиков на сцене. Он говорил: «Кроме сочетания браком музыки и танца, дирижер должен был погружен в настоящий момент драмы».
«Лебединое озеро» - это история Принца, который влюбился в Принцессу, превращенную злым волшебником в лебедя, но который упустил свой шанс спасти ее и корит себя. Принцесса Одетта, превращенная в лебедя злым колдуном Ротбартом, принимает свой человеческий облик лишь по ночам. В одну из таких ночей она встречает принца Зигфрида, который влюбляется в нее и клянется сохранить ей верность. Когда приходит время принцу жениться, Одиллия - дочь Ротбарта - появляется перед ним в образе черного лебедя, который выглядит точно так как Одетта. Она околдовывает Зигфрида, который называет ее своей невестой. Когда появляется настоящая Одетта, принц понимает, что нарушил клятву и стремится к озеру, где Одетта и ее подруги оплакивают свою судьбу. Зигфрид раскаивается и прощен. Появляется разгневанный Ротбарт, поднимающий воду озера из берегов. Лебеди вступают с ним в бой, но принц поглощен водами озера.