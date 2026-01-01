Английская балерина Марго Фонтейн (1919 - 1991) станцевала этот спектакль в возрасте 43 лет в паре с 24-летним Нуриевым (1938 - 1993) только-только покинувшим СССР. Многие считали, что лучшая пора балерину уже миновала, но они ошибались, так как вместе они стали сенсацией, всколыхнувшей мир, единым балетным целым. Их взаимоотношения на сцене и за сценой волновали публику, а спектакли сопровождались бесчисленными вызовами, овацией, морем цветов. Их самыми известными спектаклями стали «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро» и «Корсар».

Джон Ланчбери (1923 - 2003), дирижер и аранжировщик был необыкновенно продуктивной фигурой в балетном мире. В качестве аранжировщика он сотрудничал с хореографами, подобными Фредерику Аштону, компилируя партитуры наиболее популярных балетов второй половины 20 столетия. Он следовал правилу, что дирижер должен знать партитуру наизусть, чтобы свободно сопровождать танцовщиков на сцене. Он говорил: «Кроме сочетания браком музыки и танца, дирижер должен был погружен в настоящий момент драмы».