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Подстава Подстава
Киноафиша Фильмы Подстава Отзывы о фильме «Подстава»
Set Up Подстава 2011 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «Подстава»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
50 Cent(у) мало клипов, он покупает себе кино...

И кто это вообще такой, Майк Гантер?

История дикая, невероятная. Довольно удобно складывается и прогибается под Сонни (50 Cent), как будто задумали боевик, где логика - далеко не самое главное.

Но фильм вышел смотрибельный, нервный, жесткий, я даже попереживала.

Серое небо, мокрый асфальт и тающий снег. Кажется, дело было в Детройте. Видимо, он также суров, как наш Челябинск.

Такая страшная сказочка для взрослых мальчиков.

6/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
HAIDR 2 апреля 2015, 12:51
Бессмысленная чепуха! Жаль Брюса - опуститься до уровня таких фильмов! В фильме нет ничего: ни музыки, ни шуток, ни графики, ни хорошей актерской игры, ни хорошего оператора, ни сюжета...ни-че-го!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм жёсткий,но не пугающий.Вроде и не скучный,но совершенно не захватывающий.Сюжет есть,но что-то убогий какой-то.Среднее кино,на которое попадаешь случайно,не подумав.Фильм про уголовные дела,а полицейских что-то совсем не заметил✊ И детей,к слову,тоже✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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