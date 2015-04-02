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Подстава
Отзывы о фильме «Подстава»
Set Up
Подстава
2011 / США
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
50 Cent(у) мало клипов, он покупает себе кино...
И кто это вообще такой, Майк Гантер?
История дикая, невероятная. Довольно удобно складывается и прогибается под Сонни (50 Cent), как будто задумали боевик, где логика - далеко не самое главное.
Но фильм вышел смотрибельный, нервный, жесткий, я даже попереживала.
Серое небо, мокрый асфальт и тающий снег. Кажется, дело было в Детройте. Видимо, он также суров, как наш Челябинск.
Такая страшная сказочка для взрослых мальчиков.
6/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
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HAIDR
2 апреля 2015, 12:51
Бессмысленная чепуха! Жаль Брюса - опуститься до уровня таких фильмов! В фильме нет ничего: ни музыки, ни шуток, ни графики, ни хорошей актерской игры, ни хорошего оператора, ни сюжета...ни-че-го!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Фильм жёсткий,но не пугающий.Вроде и не скучный,но совершенно не захватывающий.Сюжет есть,но что-то убогий какой-то.Среднее кино,на которое попадаешь случайно,не подумав.Фильм про уголовные дела,а полицейских что-то совсем не заметил✊ И детей,к слову,тоже✊
2 апреля 2015, 12:51
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И кто это вообще такой, Майк Гантер?
История дикая, невероятная. Довольно удобно складывается и прогибается под Сонни (50 Cent), как будто задумали боевик, где логика - далеко не самое главное.
Но фильм вышел смотрибельный, нервный, жесткий, я даже попереживала.
Серое небо, мокрый асфальт и тающий снег. Кажется, дело было в Детройте. Видимо, он также суров, как наш Челябинск.
Такая страшная сказочка для взрослых мальчиков.
6/10.
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