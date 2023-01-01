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Эльдорадо: В поисках Храма Солнца Эльдорадо: В поисках Храма Солнца
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The Search For El Dorado

Эльдорадо: В поисках Храма Солнца, 2009

2009 / Перу
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме
Сокровища Эльдорадо притягивают искателей приключений со всего мира. Вот и Джек Уайлдер – археолог, всю жизнь мечтавший найти это мифическое место, отправляется на поиски золотого города инков. Правда, для того, чтобы узнать путь к Эльдорадо, ему необходимо найти и расшифровать календарь инков, находящийся в храме Солнца. Дорога туда окажется непростой. Приключение Джека Уайлдера и его «компаньонов», снятое в лучших традициях жанра, таит в себе много тайн, опасностей и неожиданных сюжетных поворотов.
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Режиссер
Терри Каннингхэм
В ролях
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Люк Госс
Элден Хенсон
Элден Хенсон
Натали Мартинес
Натали Мартинес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эльдорадо: В поисках Храма Солнца 1 постер
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