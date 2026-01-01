Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Папа, купи пёсика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Эльдорадо: В поисках Храма Солнца Кадры из фильма «Эльдорадо: В поисках Храма Солнца»

Кадры из фильма «Эльдорадо: В поисках Храма Солнца»

Вся информация о фильме
Эльдорадо: В поисках Храма Солнца (2009) - фото 1 Эльдорадо: В поисках Храма Солнца (2009) - фото 2 Эльдорадо: В поисках Храма Солнца (2009) - фото 3 Эльдорадо: В поисках Храма Солнца (2009) - фото 4 Эльдорадо: В поисках Храма Солнца (2009) - фото 5 Эльдорадо: В поисках Храма Солнца (2009) - фото 6
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
«На заправке был только 98-й, ну я его и залил»: что будет с двигателем, если смешать разный бензин
Растворимый кофе перестанет быть «просто водой»: найдите на пачке одно важное слово
Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона
Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало
Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
«Первый отдел» хорош, но этот детектив с Колесниковым сравнивают с фильмами Гая Ричи: «сюжет закрученный, актеры убедительны»
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
Ушел из дома вместе с сыном и не вернулся: звезда «Бригады» трагически погиб на рыбалке
Устали получать по серии «Дома дракона» в неделю? 5 похожих фильмов и сериалов скрасят ожидание
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше