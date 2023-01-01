Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дар Дар
Киноафиша Фильмы Дар Дар, 2010: актеры и роли
El mal ajeno Дар 2010 / Испания
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дар, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оскар Сантос Гомес
В ролях
Эдуардо Норьега Эдуардо Норьега Eduardo Noriega Белен Руэда Белен Руэда Belén Rueda Энджи Сепеда Angie Cepeda Чема Руис Chema Ruiz Хосе Анхель Эхидо Хосе Анхель Эхидо José Ángel Egido Луис Каледжо Luis Callejo Карлос Леаль Клара Лаго Клара Лаго Clara Lago
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
«Серая и невзрачная»: невестку Меньшовой оплевали прямо в день свадьбы (фото)
Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
Развлекала гостей танцами на бочке: с кого списали Атаманшу из «Бременских музыкантов»
Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)
Над судьбой мальчишки из фильма «Два Федора» пролито немало слез: вот куда он пропал
Дочь Гайдая успела засветиться в кино: не поверите, кого она сыграла (фото)
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Звезда «Знахаря» ушел к молоденькой: на оставшуюся с пятью детьми жену без слез не взглянешь
Совсем другой человек: удивитесь, как двойник Киркорова выглядит без грима
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше