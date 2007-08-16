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Постер фильма Когда уходит надежда
7.1
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7.1

Когда уходит надежда

, 2007
Contre toute espérance
Канада / драма / 18+
Постер фильма Когда уходит надежда
7.1

О фильме

Арестована женщина. Она вся в крови, явно не в себе и вооружена. Муж ее найден с огнестрельным ранением. Во время допроса в полицейском участке постепенно выясняется история супружеской пары — Режанны и Жиля. Она была телефонным оператором, а он — водителем. Они мечтали о прекрасном доме.

Дом их мечты был им немного не по карману, но они его все равно купили, надеясь как-то справиться. Однако вскоре после переезда здоровье Жиля пошатнулось, у него случился удар, потом второй, он уже не мог работать как раньше. Когда он стал поправляться, работу потеряла и Режанна. Мечте об идеальном будущем в красивом доме пришлось сказать «прощай».

В ролях

Гай Джодоин
Gilles Dubuc
Жильдор Руа
Claude
Рене-Даниэль Дюбуа
Lieutenant Allard
Гилейн Тремблэ
Réjeanne Poulin
Серж Уд
Jean-Pierre Deniger
Жасмин Дюбэ
Propriètaire de la Maison
Annick Bergeron
Superviseure de Canaworld
Эвлин Желинас
Gérante World Mart
Josée Guindon
Orthophoniste
Carmen Sylvestre
Madame Lefevre
Режиссер Бернар Эмон
Сценарист Бернар Эмон
Композитор Робер Марсель Лепаж
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 16 августа 2007
Дата выхода
16 августа 2007 Канада
Производство Association Coopérative des Productions Audio-Visuelles (ACPAV)
Другие названия
Contre toute espérance, Summit Circle, Contro ogni speranza, 破灭的追求

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb

Отзывы о фильме

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