Арестована женщина. Она вся в крови, явно не в себе и вооружена. Муж ее найден с огнестрельным ранением. Во время допроса в полицейском участке постепенно выясняется история супружеской пары — Режанны и Жиля. Она была телефонным оператором, а он — водителем. Они мечтали о прекрасном доме.

Дом их мечты был им немного не по карману, но они его все равно купили, надеясь как-то справиться. Однако вскоре после переезда здоровье Жиля пошатнулось, у него случился удар, потом второй, он уже не мог работать как раньше. Когда он стал поправляться, работу потеряла и Режанна. Мечте об идеальном будущем в красивом доме пришлось сказать «прощай».