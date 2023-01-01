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Король роз
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Der Rosenkönig
Король роз
1986 / Франция / Нидерланды / ФРГ / Португалия
6.6
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11
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Рейтинг IMDb: 6.5
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