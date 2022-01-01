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Наказание Наказание
Киноафиша Фильмы Наказание Наказание, 2011: актеры и роли
Detention Наказание 2011 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Наказание, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Кан Джозеф Кан Joseph Kahn
В ролях
Джош Хатчерсон Джош Хатчерсон Josh Hutcherson Дэйн Кук Дэйн Кук Dane Cook Спенсер Лок Спенсер Лок Spencer Locke Паркер Бэгли Джесси Хейман Jesse Heiman
Одна
Одна
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Бэтмен
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Главная роль
Главная роль
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Забытое чудо
Забытое чудо
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