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Наказание Наказание
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Detention Наказание 2011 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Наказание»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Еще один мишка феерический✊

Очень симпатичное кино, веселое. Без туалетного юмора, удивительно.

Школьники в кои веки не похожи на кретинов, машину времени соображают на уроках, бомбы...запросто. Директор тоже понравился.

Было интересно угадывать фильмы-жертвы. По правде, не всё удалось, но и так смешно.

И что славно, интрига сохранялась до конца, т.к. среди чудаковатых и психованных героев убийцей мог вполне быть любой.



приятная редкость. 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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