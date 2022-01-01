Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Таинственное убийство"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дневник слабака 2: Правила Родрика
Отзывы о фильме «Дневник слабака 2: Правила Родрика»
Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules
Дневник слабака 2: Правила Родрика
2011 / США
Трейлер
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
Смотреть за 1
Смотреть за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Дневник слабака 2: Правила Родрика»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Тайный Санта
5 комментариев
Заклятье: 13-й этаж
10 комментариев
Ёлки 9
31 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Щелкунчик и волшебная флейта
Отзывы
2022, Россия, детский
Тайный Санта
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Тень. Взять Гордея
Отзывы
2022, Россия, детектив, триллер
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Приключения Тедди
Рецензия
Отзывы
2022, Норвегия, семейный
Призраки прошлого
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, ужасы
Ламборгини: Человек-легенда
Отзывы
2022, Италия, драма, биография
Заклятье: 13-й этаж
Отзывы
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
Related video
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail