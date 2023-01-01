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Дневник слабака 2: Правила Родрика Дневник слабака 2: Правила Родрика
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Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules Дневник слабака 2: Правила Родрика 2011 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Трейлеры фильма «Дневник слабака 2: Правила Родрика»

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Дневник слабака 2: Правила Родрика - трейлер
 
Трейлер
Дневник слабака 2: Правила Родрика - отрывок 3
 
Отрывок 3
Дневник слабака 2: Правила Родрика - отрывок 2
 
Отрывок 2
Дневник слабака 2: Правила Родрика - на съемках 2
 
На съемках 2
Дневник слабака 2: Правила Родрика - на съемках 1
 
На съемках 1
Дневник слабака 2: Правила Родрика - отрывок 1
 
Отрывок 1
Дневник слабака 2: Правила Родрика - международный трейлер
 
Международный трейлер
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