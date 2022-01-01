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Дневник слабака 2: Правила Родрика Дневник слабака 2: Правила Родрика
Киноафиша Фильмы Дневник слабака 2: Правила Родрика Дневник слабака 2: Правила Родрика, 2011: актеры и роли
Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules Дневник слабака 2: Правила Родрика 2011 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Дневник слабака 2: Правила Родрика, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Бауэрс David Bowers
В ролях
Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Рэйчел Харрис Рэйчел Харрис Rachael Harris Захари Гордан Захари Гордан Zachary Gordan Девон Бостик Девон Бостик Devon Bostick Фрэн Кранц Фрэн Кранц Fran Kranz Роберт Капрон Robert Capron
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