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Постер фильма Моногамия
Постер фильма Моногамия
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Моногамия

Моногамия

Monogamy 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 24 апреля 2010
Дата выхода
24 апреля 2010 США
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $21 527
Производство TBD, Renart Films, Human Loves Human Productions
Другие названия
Monogamy, Моногамия, 情慾變焦鏡
Режиссер
Дэна Адам Шапиро
В ролях
Крис Мессина
Крис Мессина
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Мейталь Дохан
Зак Орт
Зак Орт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 12 голосов
5 IMDb
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