Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Рейтинги
5.0
Рейтинг IMDb: 5
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Моногамия
Моногамия
Monogamy
18+
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
драма
Страна
США
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
24 апреля 2010
Дата выхода
24 апреля 2010
США
Бюджет
$5 000 000
Сборы в мире
$21 527
Производство
TBD, Renart Films, Human Loves Human Productions
Другие названия
Monogamy, Моногамия, 情慾變焦鏡
Режиссер
Дэна Адам Шапиро
В ролях
Крис Мессина
Рашида Джонс
Мейталь Дохан
Зак Орт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Моногамия
5.0
28 спален
(2012)
5.7
Неприятности с блаженством
(2011)
6.5
Солги мне
(2008)
Рейтинг фильма
5.0
Оцените
12
голосов
5
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667