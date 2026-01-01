Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Калифорнийский отель Награды и номинации фильма Калифорнийский отель

Награды и номинации фильма Калифорнийский отель 1978

Оскар 1979 Оскар 1979
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1979 Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая женская роль
Номинант
