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Ночь для умирающих тигров

A Night for Dying Tigers 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ночь для Умирающих Тигров - темная, полная драмы лента о семье, находящийся на краю распада.
Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 сентября 2010
Дата выхода
10 сентября 2010 Канада
Бюджет 500 000 CAD
Производство Cinemanovel Films, Téléfilm Canada
Другие названия
A Night for Dying Tigers, Condamnati la cina, Last Supper, Нощта на умиращите тигри
Режиссер
Терри Майлз
В ролях
Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Кэтлин Робертсон
Кэтлин Робертсон
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз
Все актеры и съемочная группа
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Кинороман 5.4
Кинороман (2013)

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.2 IMDb
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