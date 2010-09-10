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Ночь для умирающих тигров
Ночь для умирающих тигров
A Night for Dying Tigers
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Ночь для Умирающих Тигров - темная, полная драмы лента о семье, находящийся на краю распада.
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Страна
Канада
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
10 сентября 2010
Дата выхода
10 сентября 2010
Канада
Бюджет
500 000 CAD
Производство
Cinemanovel Films, Téléfilm Canada
Другие названия
A Night for Dying Tigers, Condamnati la cina, Last Supper, Нощта на умиращите тигри
Режиссер
Терри Майлз
В ролях
Дженнифер Билз
Кэтлин Робертсон
Гил Беллоуз
Все актеры и съемочная группа
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5.4
Кинороман
(2013)
Рейтинг фильма
5.5
Оцените
14
голосов
5.2
IMDb
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