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Счастливы вместе Счастливы вместе
Киноафиша Фильмы Счастливы вместе Награды и номинации фильма Счастливы вместе
HappyThankYouMorePlease Счастливы вместе 2010 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Награды и номинации фильма Счастливы вместе

Вся информация о фильме
Сандэнс 2010 Сандэнс 2010
Приз зрительских симпатий – драма
Победитель
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
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Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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