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Житель равнин
Житель равнин, 1936: актеры и роли
The Plainsman
Житель равнин
1936 / США
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Житель равнин, 1936: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сесил Б. ДеМилль
В ролях
Гэри Купер
Gary Cooper
Джин Артур
Jean Arthur
Джеймс Эллисон
James P. Allison
Хелен Берджесс
Helen Burgess
Портер Холл
Porter Hall
Пол Харви
Paul Harvey
Виктор Варкони
Victor Varconi
Фрэнк МакГлинн-ст.
Грэнвилл Бейтс
Фрэнк Альбертсон
Frank Albertson
Пернелл Пратт
Фред Колер
Чарльз Бикфорд
Charles Bickford
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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