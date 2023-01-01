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Житель равнин
Киноафиша Фильмы Житель равнин Житель равнин, 1936: актеры и роли
The Plainsman Житель равнин 1936 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Житель равнин, 1936: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сесил Б. ДеМилль
В ролях
Гэри Купер Гэри Купер Gary Cooper Джин Артур Jean Arthur Джеймс Эллисон James P. Allison Хелен Берджесс Helen Burgess Портер Холл Porter Hall Пол Харви Paul Harvey Виктор Варкони Victor Varconi Фрэнк МакГлинн-ст. Грэнвилл Бейтс Фрэнк Альбертсон Frank Albertson Пернелл Пратт Фред Колер Чарльз Бикфорд Charles Bickford
Переводчик
Переводчик
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