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Постер фильма С сегодняшнего дня мир — твой
6.4
Киноафиша Фильмы С сегодняшнего дня мир — твой
6.4

С сегодняшнего дня мир — твой

, 2017
Sekai wa kyô kara kimi no mono
Япония / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма С сегодняшнего дня мир — твой
6.4

О фильме

Молодая хикка Масами Конума после окончания школы пять лет не выходит из дома. Целыми днями читает мангу и смотрит аниме. Обеспокоенный будущим своей дочери Конума-старший решает найти для неё работу, где не приходилось бы слишком много общаться с живыми людьми. Например, программистом-отладчиком в компании по гейм-дизайну. Однажды разработчик из этой компании по имени Рётаро предлагает девушке работать над дизайном персонажей.

В ролях

Такахиро Миура
Ryotaro Yabe
Ю
Mika Konuma
Макита Супоцу
Eisuke Konuma
Ю Хирукава
Erika Ando
Рюсукэ Комакинэ
Муги Кадоваки
Masami Konuma
Takurô Okamoto
Дзюмпэи Ясуи
Режиссер Масая Одзаки
Сценарист Масая Одзаки
Композитор Кэндзи Каваи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 29 апреля 2019
Премьера в мире 15 июля 2017
Дата выхода
15 июля 2017 Япония
Производство Quail Films
Другие названия
Sekai wa kyô kara kimi no mono, Her Sketchbook, A másoló, Szkicownik, 世界は今日から君のもの, Sekai wa Kyo kara Kimi no Mono, 天才少女

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 7 сентября 2022

Отзывы о фильме

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