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Молодая хикка Масами Конума после окончания школы пять лет не выходит из дома. Целыми днями читает мангу и смотрит аниме. Обеспокоенный будущим своей дочери Конума-старший решает найти для неё работу, где не приходилось бы слишком много общаться с живыми людьми. Например, программистом-отладчиком в компании по гейм-дизайну. Однажды разработчик из этой компании по имени Рётаро предлагает девушке работать над дизайном персонажей.
|15 июля 2017
|Япония