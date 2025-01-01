Меню
Киноафиша Фильмы Простой план Награды и номинации фильма Простой план

Награды и номинации фильма Простой план 1998

Оскар 1999 Оскар 1999
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
