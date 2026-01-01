Оповещения от Киноафиши
Оскар 1979
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
