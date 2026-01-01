Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Скорбь Награды и номинации фильма Скорбь

Награды и номинации фильма Скорбь 1997

Оскар 1999 Оскар 1999
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
