Киноафиша Фильмы Золото Ули Награды и номинации фильма Золото Ули

Награды и номинации фильма Золото Ули 1997

Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
