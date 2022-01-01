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Дураков нет Дураков нет
Киноафиша Фильмы Дураков нет Дураков нет, 1994: актеры и роли
Nobody`s Fool Дураков нет 1994 / США
8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Дураков нет, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Бентон Роберт Бентон Robert Benton
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Мелани Гриффит Мелани Гриффит Melanie Griffith
Одна
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