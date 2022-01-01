Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Люби и танцуй Люби и танцуй
Киноафиша Фильмы Люби и танцуй Люби и танцуй, 2009: актеры и роли
Kochaj i tancz Люби и танцуй 2009 / Польша
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Люби и танцуй, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брюс Парраморе Bruce Parramore
В ролях
Матеуш Даменцки Изабелла Мико Izabella Miko Виолетта Арлак Violetta Arlak Анна Босак Anna Bosak Катажина Фигура Катажина Фигура Katarzyna Figura Антонина Гирыч
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Приложение киноафиши