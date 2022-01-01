Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пелле завоеватель Пелле завоеватель
Киноафиша Фильмы Пелле завоеватель Пелле завоеватель, 1987: актеры и роли
Pelle the Conqueror / Pelle erobreren Пелле завоеватель 1987 / Дания / Швеция
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пелле завоеватель, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билле Аугуст Билле Аугуст Bille August
В ролях
Пелле Хвенегаард Pelle Hvenegaard Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Эрик Паске Астрид Виллом Astrid Villaume
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Приложение киноафиши