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Терпеливая любовь Терпеливая любовь
Киноафиша Фильмы Терпеливая любовь Терпеливая любовь, 2004: актеры и роли
Enduring Love Терпеливая любовь 2004 / Великобритания
8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Терпеливая любовь, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Мишелл Роджер Мишелл Roger Michell
В ролях
Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Саманта Мортон Саманта Мортон Samantha Morton Билл Уэстон Bill Weston Ли Шьюэрд Ник Уилкинсон Nick Wilkinson
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