Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сезон охоты» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дархэмские быки Награды и номинации фильма Дархэмские быки

Награды и номинации фильма Дархэмские быки 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше