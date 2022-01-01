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Дархэмские быки Дархэмские быки
Киноафиша Фильмы Дархэмские быки Дархэмские быки, 1988: актеры и роли
Bull Durham Дархэмские быки 1988 / США
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Дархэмские быки, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Шелтон Рон Шелтон Ron Shelton
В ролях
Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Сьюзен Сарандон Сьюзен Сарандон Susan Sarandon Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Трей Уилсон Trey Wilson Роберт Вул Robert Wuhl Дэвид Найдорф David Neidorf Том Силарди Tom Silardi
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