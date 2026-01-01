Меню
Киноафиша Фильмы Война на бобовом поле Милагро Награды и номинации фильма Война на бобовом поле Милагро

Награды и номинации фильма Война на бобовом поле Милагро 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая музыка к фильму
Номинант
