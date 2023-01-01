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Масло Лоренцо
Масло Лоренцо, 1992: актеры и роли
Lorenzo's Oil
Масло Лоренцо
1992 / США
7.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Масло Лоренцо, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Миллер
George Miller
В ролях
Ник Нолти
Nick Nolte
Сьюзен Сарандон
Susan Sarandon
Питер Устинов
Peter Ustinov
Кэтлин Уилхойт
Kathleen Wilhoite
Джерри Бэмман
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Рецензия
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