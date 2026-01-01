Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Крик во тьме
Награды и номинации фильма Крик во тьме
Награды и номинации фильма Крик во тьме 1988
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1989
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
