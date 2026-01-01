Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Крик во тьме 1988

Оскар 1989 Оскар 1989
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989 Каннский кинофестиваль 1989
Лучшая актриса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
