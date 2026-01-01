Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Рыба страсти

Награды и номинации фильма Рыба страсти 1992

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
